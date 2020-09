Xbox Game Pass Showcase annunciato da Microsoft per questa settimana

Xbox Game Pass avrà un proprio evento interamente dedicato fissato per giovedì 17 settembre 2020, un nuovo appuntamento della serie Xbox Games Showcase questa volta incentrato proprio sul servizio, in occasione del suo lancio in forma definitiva anche su PC.

Non sappiamo precisamente di cosa si tratti, ma il profilo Twitter di Xbox UK ha pubblicato recentemente un messaggio di riepilogo per questa settimana decisamente ricca per quanto riguarda Xbox e Game Pass, segnalando l'arrivo di The Sims 4 Star Wars: Journey do Batuu ieri, un evento su Sea of Thieves per oggi su Twitch, domani uno streaming su Gears Tactics, recentemente annunciato come gioco di lancio per Xbox Series X e Xbox Series S e giovedì un misterioso Xbox Game Pass Showcase.

Vista la mancanza di grandi fanfare, non sembra essere un evento di grosso calibro, ma considerando la denominazione, in linea con la presentazione di grosso calibro andata in scena in precedenza per presentare i giochi di Xbox Games Studios per il prossimo futuro, possiamo aspettarci comunque diverse novità interessanti.

L'appuntamento è dunque fissato per il 17 settembre alle ore 15:30 italiane sul canale Twitch di Xbox, ed è probabile che si parli del catalogo esistente e prossimo futuro per Xbox Game Pass, che proprio in questi giorni entra nel vivo con il lancio della versione definitiva del servizio su PC, l'avvio ufficiale di Project xCloud e il prossimo arrivo anche di EA Play all'interno del servizio su abbonamento Microsoft, senza costi aggiuntivi.