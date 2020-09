Gears Tactics: data di lancio per Xbox Series X, S e Xbox One

Microsoft ha finalmente annunciato la data d'uscita della versione console di Gears Tactics. Senza grosse sorprese, questo piacevole gioco di strategia sarà un gioco di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S (oltre che Xbox One). Arriverà, in altre parole, il 10 novembre 2020.

Sorprendendo un po' tutti Microsoft ha deciso di abbandonare la classica strategia comunicativa ed ha semplicemente pubblicato tutte le informazioni più attese ed importanti riguardanti la sua nuova generazione di console. In pochi minuti siamo venuti a conoscenza della data d'uscita e prezzo ufficiali di Xbox Series X, quello della piccola, ma performante Xbox Series S e l'inclusione dell'EA Play all'interno dell'Xbox Game Pass.

Per quanto riguarda i giochi sappiamo che Assassin's Creed Valhalla ha una nuova data d'uscita e sarà un gioco di lancio, così come Gears Tactics.

The Coalition ha confermato attraverso Twitter che il suo strategico uscirà su Xbox X e S il 10 novembre 2020, assieme alla line-up iniziale. Questa esclusiva cercherà di colmare il vuoto lasciato dal rinvio di Halo Infinite, anche se sarà difficile prendere il posto di Master Chief.

Vi piace l'offerta di Microsoft?

And in even bigger news...#GearsTactics comes to console on November 10. https://t.co/wRcrGWoFAK