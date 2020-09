Gears 5 potrebbe andare a 120FPS su Xbox Series S

Il multiplayer di Gears 5 potrebbe andare a 120FPS stabili su Xbox Series S. La piccola di casa Microsoft, infatti, a risoluzioni inferiori dovrebbe riuscire ad avere prestazioni simili a quelli di Xbox Series X. Ad affermarlo, attraverso uno screenshot, è blue nugroho su Twitter.

L'immagine, al momento, non è ancora stata verificata, ma vista la quantità di informazioni che stanno uscendo in queste ore sulla nuova generazione di Microsoft non ci stupirebbe se a breve si sapesse di più anche dei tanti giochi in arrivo su Xbox Series X. Per ricapitolare in pochi minuti siamo venuti a conoscenza della data d'uscita e prezzo ufficiali di Xbox Series X, quello della piccola, ma performante Xbox Series S, che l'inclusione dell'EA Play all'interno dell'Xbox Game Pass e che Assassin's Creed Valhalla e Gears Tactics saranno tra i giochi di lancio.

Gears 5, invece, arriverà attraverso la retrocompatibilità. Ma, evidentemente, sarà migliorato. Tanto che su Xbox Series S, la piccola di casa Microsoft, sarà in grado di girare a 120FPS piuttosto stabili, a giudicare dall'immagine. Un risultato notevole, figlio dell'ottimo lavoro di progettazione di Xbox Series S. Dalle specifiche hardware della console emerge, infatti, che sia in tutto e per tutto identica a una Xbox Series X, se non che ha un'architettura pensata per essere ottimizzata con risoluzioni inferiori ai 4K.

Grazie ad un maggiore refresh rate e alla migliore reattività del gamepad di Xbox Series S, il multiplayer di Gears 5 dovrebbe fare un ulteriore salto di qualità. Cosa ne pensate?