Xbox Series S, specifiche hardware ufficiali in video: Zen 2 e RDNA 2

Xbox Series S si svela in maniera molto chiara attraverso un video da parte di Microsoft che illustra le specifiche hardware ufficiali e le caratteristiche della nuova console economica ma pienamente next gen, a quanto pare.

Jason Ronald, capo progettista di Xbox Series X e Xbox Series S in Microsoft, si ripresenta con la sua leggendaria barba per spiegarci più nel dettaglio cosa sia Xbox Series S: ebbene, si tratta di una console next gen nel pieno senso del termine, essendo stata costruita sulla stessa architettura che caratterizza anche Xbox Series X.

Xbox Series S ha praticamente la stessa CPU di Xbox Series X, ovvero uno Zen 2 a 8-core da 3,6 GHz o 3,4 GHz con multithreading simultaneo e lo stesso sistema di SSD NVMe ma da 512 GB, come era emerso già ieri.

La differenza principale emerge dunque nella GPU, che appare meno potente di Xbox Series X ma basata comunque sulla stessa architettura: di fatto, anche la GPU di Xbox Series S supporta in pieno le caratteristiche RDNA 2 con accelerazione hardware dedicata per il ray tracing, mesh shader e Variable Rate Shading (VRS) come la sorella maggiore.

Tutto questo è però ridotto in scala per offrire prestazioni ottimali a 1440p e 60 frame al secondo, con possibilità di arrivare a 120 fps, mentre Xbox Series X punta direttamente ai 4K e 60 fps o 120 fps. Non è chiaro dove si trovi precisamente la differenza per quanto riguarda la GPU ma è probabile che sia nel numero delle CU, che secondo alcune voci di corridoio dovrebbero essere 20 invece delle 52 presenti in Xbox Series X, ma questo non è confermato.

Altra differenza è la RAM: Xbox Series S ha 10 GB di RAM GDDR6 (224 GB/s) invece dei 16 GB di Xbox Series X, ma la velocità è praticamente la stessa. Anche Xbox Series S supporta pienamente il sistema Xbox Velocity Architecture con tutti gli annessi e connessi, ovvero l'uso dell'API integrata DirectStorage e il Sampler Feedback Streaming oltre ai blocchi hardware dedicati alla decompressione in tempo reale dei dati dall'SSD.