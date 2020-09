Assassin's Creed Valhalla, nuova data d'uscita: arriva al day one di Xbox Series X/S

Ubisoft ha annunciato una nuova data di uscita di Assassin's Creed Valhalla. Il nuovo capitolo arriverà una settimana prima, ovvero il 10 novembre 2020 su tutte le piattaforme. Quello scelto non è un giorno a caso: si tratta, infatti, del day one di Xbox Series X e Series S.

Questo annuncio giunge a cascata assieme alla marea di informazioni che riguardano la next-gen di Microsoft. Il colosso di Redmond, infatti, ha annunciato data d'uscita e prezzo ufficiali di Xbox Series X, quello della piccola, ma performante Xbox Series S e l'inclusione dell'EA Play all'interno dell'Xbox Game Pass.

In questo modo la compagnia americana ha svelato i più importanti pezzi della sua strategia di lancio di Xbox Series X/S. Dopo il rinvio di Halo Infinite mancava solo una cosa: un gioco forte. Ecco, quindi, che Ubisoft ha deciso di anticipare l'uscita di Assassin's Creed Valhalla di una settimana. Inizialmente prevista per il 17 novembre 2020, l'avventura del vichingo Eivor arriverà su Xbox One, Series X/S, PlayStation 4, PS5, PC e Stadia il 10 novembre 2020.

Comprando il gioco per Xbox One e PS4 si avrà accesso gratuitamente all'upgrade per la console di nuova generazione corrispondente.

Cosa ne pensate di questa mossa da parte di Ubisoft?