Halo Infinite: per Phil Spencer il rinvio è stata una grossa delusione per tutti

A poco più di ventiquattro ore dall'annuncio, Phil Spencer ha commentato il rinvio di Halo Infinite, definendolo una grossa delusione per tutti, non solo per i giocatori. L'intervento del capo della divisione Xbox è stato fatto durante l'Animal Talking Twitch show di Gary Whitta, sostanzialmente un talk show che si svolge dentro Animal Crossing: New Horizons.

Spencer: "Vorrei esordire semplicemente ammettendo con i fan che è stata una grossa delusione. È stato deludente per loro, lo è stato per noi."

Microsoft puntava molto sul lancio contemporaneo di Xbox Series X e Halo Infinite ma alla fine Spencer ha dovuto prendere questa sofferta decisione, considerata comunque la più giusta. L'alternativa sarebbe stata lanciare il gioco diviso in varie parti, ma 343 Industries e Microsoft hanno accantonato questa ipotesi, considerata poco adatta per il tipo di esperienza che si vuole dare con Halo Infinite.

Spencer: "Sentivamo che non era più il lancio di Halo che avremmo voluto." Il dirigente ha voluto anche chiedere scusa ai fan per le aspettative deluse, ma ha concluso dicendo: "Credo anche che sia la decisione più lungimirante, sia per Xbox, sia per Halo, sia per i nostri clienti."

Xbox Series X raggiungerà i negozi a novembre 2020, in data ancora non specificata, anche se ricavata da alcuni indizi. Halo Infinite uscirà invece nel 2021 e sarà giocabile su PC, Xbox One, Xbox Series X e tutti i dispositivi compatibili con Xbox Game Pass e Xcloud.