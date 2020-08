Call of Duty 2020: il sito teaser è stato aggiornato con un nuovo indizio

Il sito teaser del Call of Duty del 2020, ancora non svelato da Activision, è stato aggiornato con un nuovo indizio, che conduce a un messaggio. Sotto la televisione visibile andando su pawntakespawn.com, si trova un foglietto con su scritto "/tangledweb".

Aggiungendo il testo alla riga dell'indirizzo del browser, si arriva alla pagina pawntakespawn.com/tangledweb dove si può leggere questo messaggio:

Il messaggio è abbastanza criptico e non è chiaro se si tratti di un accenno alla trama del gioco o se sia solo una parte dell'ARG messo su da Activision per l'annuncio. Comunque sia nel testo si parla di battaglie combattute dai servizi segreti e si accenna alla possibilità che presto siano dati nuovi indizi. Interessante il fatto che il messaggio sia sotto a delle diapositive.

Del Call of Duty 2020 si sa in verità già molto. Molte indiscrezioni, provenienti da fonti affidabili e a conoscenza dei fatti del franchise, parlano di un nuovo Black Ops di Treyarch. Dovrebbe chiamarsi Call of Duty: Black Ops - Cold War, come confermato anche dall'apparizione del logo su alcune scatole di Doritos.