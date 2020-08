Quake 2 gratis per chi si collega al launcher di Bethesda

Se non avete Quake 2, questo è il momento giusto per recuperarlo, visto che Bethesda ha deciso di regalarlo. Per averlo gratis basta infatti collegarsi al launcher del publisher. Bisogna fare solo il log in con un account valido e non soggetto a restrizioni e il gioco sarà aggiunto alla libreria dei titoli posseduti.

L'iniziativa durerà per le prossime 72 ore. Dal 17 agosto sarà invece regalato Quake III Arena, con le stesse modalità (in precedenza è stato regalato anche il primo Quake, come già riportato). Bethesda non ha reso noto se anche Quake 4 farà parte dell'iniziativa. Probabilmente no, non essendo un titolo particolarmente amato dai fan, ma non si può mai dire.

Quake 2 offre al giocatore una campagna fantascientifica su di un pianeta alieno. Recentemente è stato usato anche come showcase per mostrare la potenza del ray tracing.