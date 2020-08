PS5: un'altra esclusiva al lancio della console, oltre a Spider-Man: Miles Morales

Stando all'insider BenjiSales, nella line-up di lancio di PS5 ci sarebbe un'altra esclusiva che si affiancherebbe a Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Naturalmente si parla di un'esclusiva maggiore, non di titoli più piccoli come possono essere Godfall o Bugsnax.

BenjiSales non ha svelato nulla su quale potrebbe essere il gioco in questione. Secondo alcuni si tratta di un titolo non ancora annunciato, che Sony sta tenendo segreto per lo State of Play in cui annuncerà la data di uscita e il prezzo di PS5 (il vociferato reboot di Silent Hill?). Per altri potrebbe essere uno tra i titoli già mostrati, come Gran Turismo 7.

La verità è che allo stato attuale si brancola nel buio, quindi non resta che aspettare Sony e i suoi futuri annunci relativi a PS5 per saperne di più. Prima o poi la line up di lancio della console dovrà pur essere svelata.

C'è da aggiungere che BenjiSales non è il primo a parlare di annunci in arrivo da parte di Sony per il lancio di PS5. Se vogliamo la sua è semplicemente la conferma di qualcosa di già noto.