Fortnite Stagione 4 nasconde la sfida segreta degli gnomi: come completarla

Fortnite Stagione 4 nasconde, tra i tanti contenuti proposti da Epic Games negli ultimi giorni, anche una sfida segreta degli gnomi. A scoprirla sono stati proprio i giocatori nelle ultime ore, e in questa pratica guida vi spiegheremo di cosa si tratta e come completarla in fretta.

Cos'è la sfida degli gnomi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, tanto per cominciare? Presto detto: Epic Games ha posizionato alcuni gnomi speciali all'interno della nuova isola. Veri e propri gnomi da giardino, ma collocati in punti strategici, e che apparentemente si sono riuniti per una sorta di assemblea, con tanto di leader contraddistinto dai colori verdi. La missione richiede di raggiungere il punto in cui gli gnomi si sono riuniti, guadagnando così istantaneamente 20.000 punti esperienza.

Ecco un'immagine che mostra la posizione per completare la prima parte della missione; si trova proprio all'estremo sud dell'isola, vicino al mare:

Non è tutto: la seconda parte della missione richiede al giocatore di trovare un manifesto degli gnomi collocato da qualche parte sull'isola. Anche in questo caso visitare un manifesto permetterà di ottenere subito 20.000 punti esperienza; tuttavia, benché vi siano molti poster in diversi luoghi, solo il primo darà diritto ad un premio.

Il video qui di seguito riportato vi mostrerà come trovare i poster e ottenere la vostra ricompensa. Avete già completato la sfida segreta degli gnomi? Vi piacciono queste proposte da parte degli sviluppatori di Epic Games?