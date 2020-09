Xbox Series X e Series S: vediamo le confezioni di entrambe le console

Microsoft ha pubblicato un'immagine con affiancate le confezioni di Xbox Series X e Xbox Series S, ognuna con il suo colore dominante. La console maggiore è infatti caratterizzata dal nero, mentre quella minore dal bianco, scelta che si riflette anche nei controller. In entrambi i casi non mancano degli elementi decorativi verdi, il colore del brand Xbox.

Nella parte in basso a destra di entrambe le scatole possiamo vedere anche scritta chiaramente la dimensione dell'SSD: 512GB per Series S e 1TB per Xbox Series X. Vale quindi la pena di ricordarne i prezzi: Xbox Series X costerà 499 dollari, mentre Xbox Series S costerà 299 dollari.

Riuscirà questa caratterizzazione e il fatto che Microsoft abbia fermato la produzione di Xbox One a ridurre la confusione dei potenziali acquirenti per via dei nomi molto simili? Se i nuovi modelli soppianteranno completamente i vecchi e se Microsoft farà una campagna marketing aggressiva, non dovrebbero esserci troppi problemi in tal senso. Comunque sia staremo a vedere.

Vi ricordiamo infine che il lancio mondiale di Xbox Series X è previsto per il 10 novembre 2020. Presto conosceremo anche tutti i dettagli di PS5, così da poter fare gli opportuni confronti.