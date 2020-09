One Piece, 18 segreti sul passato dei Quattro Imperatori svelati dalla novel di Ace

Nella giornata di oggi vogliamo proporvi un piccolo approfondimento molto interessante dedicato ai Quattro Imperatori di One Piece: le informazioni provengono dalla light novel di Ace, ora disponibile in Giappone. I principali contenuti sono stati riportati su Reddit, e quindi tradotti in italiano. In tutto troverete ben 18 segreti che sicuramente non conoscevate fino ad oggi.

Chiariamolo subito: parte o tutti i contenuti di questo articolo potrebbero rappresentare per voi uno spoiler, a seconda di dove siate arrivati nella lettura di One Piece (o nella visione dell'anime): procedete dunque con molta accortezza. Tutte le informazioni riportate si concentrano sul passato, sul presente e sui rapporti dei Quattro Imperatori del nuovo mondo, cioè Shanks il Rosso, Kaido delle Cento Bestie, Big Mom (Charlotte LinLin) e Barbabianca. Ringraziate la light novel di Ace, e sperate che venga tradotta anche in lingua italiana.

Che vi interessi la potenza di questi personaggi, i rapporti instauratisi tra loro e il resto del mondo nel corso degli anni o potenziali scontri con Rufy Cappello di Paglia nel suo tentativo di diventare il Re dei Pirati: eccovi tutti i segreti. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.

Roger, Barbabianca, Shiki e Big Mom erano i pirati che nella loro era governavano il Nuovo Mondo. Big Mom è l'unica ad essere rimasta di quell'era

Kaido è fisicamente superiore al Barbabianca anziano, ma quest'ultimo è stato grande nella pirateria e quindi era considerato un pirata superiore rispetto a Kaido

Thatch afferma che per diventare imperatore dovevi essere forte almeno quanto Shanks. Questo ci fa capire che in quel periodo Shanks era l'imperatore più debole essendo il più giovane

Barbanera ha ferito Shanks proprio prima che questo andasse nell'East Blue ad incontrare Rufy

Imperatore non si diventa in base a quanto si è spietati come pirata, ma in base a quanto successo si ha nel conquistare territori. Da questo punto di vista Big Mom è stata la prima imperatrice, seguita da Barbabianca

Barbabianca guadagnava dai suoi territori tramite investimenti in ristoranti, commercio di armi e nello spettacolo. Aveva quindi un reddito, e questo è il motivo per cui Bakkin crede che Barbabianca abbia lasciato una fortuna

Barbabianca nei suoi territori aveva completamente reso fuori legge la schiavitù e la vendita di droga

La forza fisica degli Imperatori dovrebbe essere questa: Barbabianca giovane > Kaido = Big Mom > Barbabianca anziano > Shanks

Shanks è veramente spietato con i giovani arroganti che si prendono troppe confidenze. Fa di tutto per buttarli giù. È per questo motivo che probabilmente ha rubato (o chi per lui) il braccio a Kid

Big Mom ha creato il suo impero partendo da lei stessa fidandosi unicamente del suo sangue. È una spietata donna d'affari ed è considerata il più pericoloso capitano pirata perché vanta profonde relazioni e governa come se fosse un boss mafioso

Due imperatori non si scontrano mai perché finirebbe con la sconfitta di entrambi e ancora più importante gli altri due imperatori tenterebbero di approfittarne espandendo la loro influenza

Il governo tenta di riprendersi lentamente i territori degli imperatori ma spesso si viene a creare una situazione di "avanti e indietro"

Ogni imperatore ha un'isola che funge da fornitura di cibo. L'isola in cui Ace si scontrò con Jinbe era proprio quella che forniva cibo a Barbabianca

Quando Barbabianca sconfiggeva una ciurma pirata che trovava poco dignitosa prendeva il loro tesoro, vendeva le loro navi e consegnava i vari membri con una taglia sulla testa ad un agente che pagava l'imperatore

Barbabianca al massimo delle sue capacità, quando non era malato, riusciva ad affondare un'intera isola istantaneamente soltanto tramite la sua rabbia

Kaido è menzionato varie volte come una terribile esistenza e come una calamità. Mai ci si riferisce a lui come umano ed è per questo che si è guadagnato il titolo di creatura più forte del mondo

Neanche Roger, Shiki e Barbabianca volevano avere qualcosa a che fare con Big Mom

I membri della ciurma di Shanks consideravano Barbabianca il diavolo e avrebbero preferito farsi sparare 100 volte piuttosto che affrontarlo