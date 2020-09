Xbox Series X e Series S: Microsoft ha rinnovato i siti ufficiali

Xbox Series X e Series S non hanno praticamente più segreti, dopo il leak che ha svelato in anticipo tutte le informazioni salienti sulle nuove console Microsoft, dunque è giunto anche il tempo per il lancio dei nuovi siti ufficiali per le due macchine next gen.

Non ci sono informazioni sostanzialmente inedite in quanto riportato nella pagine in questione, ma è possibile comunque avere un bel riassunto di tutte le caratteristiche specifiche delle due nuove console visitando ora le pagine ufficiali rilanciate in grande stile da Microsoft.

Sia il sito dedicato a Xbox Series X che la pagina su Xbox Series S sono strutturate allo stesso modo, con un'animazione di sfondo che accoglie i visitatori e poi i link a informazioni generali, giochi, specifiche, galleria e unboxing ufficiale posti in alto.

Tutte le informazioni sono italiano e comprendono le varie specifiche tecniche, una panoramica generale sulle caratteristiche hardware e sui giochi e il prezzo, che come sappiamo è fissato a 499,99 euro per Xbox Series X e 299,99 per Xbox Series S.

Entrambe le nuove Xbox next gen saranno disponibili sul mercato a partire dal 10 novembre 2020, purtroppo in Italia non sembra sia previsto arrivare il programma All Access per l'acquisto a rate con Xbox Game Pass Ultimate compreso, nonostante questo sia destinato ad allargarsi a 12 paesi per questo autunno, ma attendiamo eventuali delucidazioni nel prossimo periodo.

Nelle ore scorse abbiamo visto anche le confezioni ufficiali di Xbox Series X e Series S da parte di Microsoft.