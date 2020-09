Xbox Series X e S: Xbox All Access arriva in 12 paesi, ma non in Italia

Xbox All Access sembra essere davvero un ottimo metodo per acquistare Xbox Series X e Series S a rate, ma purtroppo non sarà disponibile in Italia almeno nel breve periodo, nonostante l'allargamento annunciato a 12 paesi in occasione del lancio delle console next gen.

Come abbiamo riferito con l'annuncio della data di uscita e del prezzo di Xbox Series X e Xbox Series S, che arriveranno il 10 novembre rispettivamente a 499 euro e 299 euro, le console potranno essere acquistate anche attraverso Xbox All Access in diversi paesi.

Si tratta di un programma che consente il pagamento a rate mensili della console per 24 mesi, con l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate incluso nel prezzo. Considerando che il prezzo previsto è di 34,99 dollari al mese per Xbox Series X e 24,99 dollari al mese per Xbox Series S, entrambi comprensivi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, si tratta di un sistema particolarmente conveniente per ottenere una console next gen senza un costo iniziale importante e spendendo anche il giusto sul lungo termine, considerando la presenza dell'abbonamento compreso.

Purtroppo, l'Italia non rientra tra i paesi in cui Xbox All Access è previsto arrivare nel prossimo periodo. Microsoft ha annunciato infatti le nuove iniziative relative a All Access che includono ora rivenditori su 12 paesi entro autunno 2020, tra i quali risultano Francia, Polonia e Finlandia ma non l'Italia. Vediamo quali sono: