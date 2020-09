Xbox Series X e Series S vs Xbox One X e S: le differenze nella tabella di confronto

Xbox Series X e Xbox Series S sono state annunciate, ma considerando a questo punto la quantità di console Microsoft che saranno presenti sul mercato può essere utile una tabella riassuntiva che metta in evidenza le differenze tra gli hardware delle due console next gen e tra queste e le specifiche tecniche di Xbox One X e Xbox One S.

Abbiamo visto come la presentazione di Xbox Series S abbia fatto diventare trend su Twitter Xbox One X, cosa che palesa un certo problema di comunicazione derivato dalla scelta di Microsoft di nominare le sue nuove console in maniera piuttosto simile a quelle della generazione attuale.

È facile che i meno attenti possano dunque fare confusione tra Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X e Xbox One S, dunque proviamo a mettere un po' di ordine in questo sovraccarico di Xbox, lettere e specifiche tecniche riassumendo tutte le differenze e le caratteristiche delle quattro console in questione in un'unica tabella di confronto, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo peraltro che la produzione di Xbox One X è terminata e la console non avrà dunque prosieguo sul mercato, ma Microsoft sembra intenzionata a mantenere Xbox One S almeno per i prossimi mesi/anni, dunque il confronto potrebbe continuare ad essere utile anche successivamente.