Xbox Series S ha fatto diventare trend su Twitter One X, c'è un problema di nomi?

Chi segue il mondo dei videogiochi in modo superficiale potrebbe sicuramente essere confuso dall'utilizzo delle stesse lettere per denominare modelli molto diversi tra loro. Alcuni sembrano addirittura credere che Series X sia One X.

A sottolineare la confusione generata sui social ci hanno pensato alcuni personaggi noti dell'industria, come Daniel Ahmad e, in modo più specifico, Rami Ismail, che di suo ha sottolineato anche come molti sviluppatori avessero avvertito per tempo Microsoft di questo rischio.



For the folks arguing last week that the Xbox naming is absolutely not confusing and everybody calls it Xbox Series X and Xbox Series S and the game developers who trip up are incompetent: this was the immediate *trending* response to the Xbox Series S and Series X announcements. https://t.co/Wn160O8VX5