Fortnite: concerto di Dominic Fike presto su Party Reale, data e dettagli

Epic Games è pronta a proporre nuovi concerti live ai propri giocatori, mostrando ancora una volta come Fortnite possa essere molto più di un semplice Battle Royale. Sulla modalità Party Reale, ad esempio, questo fine settimana si terrà il nuovo concerto live di Dominic Fike. Vediamo tutti i dettagli che dovete conoscere per non perdervelo.

"Per il debutto della serie di concerti Spotlight, il cantante, rapper e compositore Dominic Fike è pronto a dominare il palco con le hit del suo acclamato LP di debutto: "What Could Possibly Go Wrong". Le performance di Fike arriveranno in diretta nel gioco dal nostro rivoluzionario palco Spotlight di Los Angeles".

Chissà se Epic Games riuscirà a replicare il successo dell'evento di Travis Scott; ecco date e orari da tenere presente in Italia per non perdersi il concerto su Fortnite Party Reale:

Premiere Dominic Fike - sabato 12 settembre alle 23:00 ora italiana

Bis 1 - domenica 13 settembre alle 05:00 ora italiana (prima replica)

Bis 2 - domenica 13 settembre alle 19:00 ora italiana (seconda replica)