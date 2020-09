Nintendo Switch: sviluppatori avvisati di preparare i loro giochi per i 4K

Stando a un resoconto di Takashi Mochizuki per Bloomberg, Nintendo starebbe chiedendo agli sviluppatori attivi su Nintendo Switch di preparare i loro giochi per la risoluzione 4K, in previsione del lancio del nuovo modello della console previsto per l'anno prossimo.

L'informazione sarebbe stata confermata al reporter di Bloomberg da diverse fonti, tutte appartenenti al mondo dello sviluppo di videogiochi. Naturalmente sono tutte volute rimanere anonime, perché di certi argomenti non è possibile parlare pubblicamente per via degli NDA.

Nintendo di suo non ha voluto commentare l'indiscrezione. La cosa non stupisce, visto che solitamente è restia a parlare pubblicamente di fughe di notizie e affini.

Come già accennato, il nuovo modello di Nintendo Switch dovrebbe uscire nel 2021, in data ancora da destinarsi. Per adesso non si sa nulla di certo, ma le voci in merito si stanno moltiplicando, segno che qualcosa sotto ci deve essere sicuramente. Del resto non sarebbe la prima volta per Nintendo di lanciare una versione aggiornata e più potente delle sue console. Basti pensare al New Nintendo 3DS per avere un esempio abbastanza recente. Comunque sia a tempo debito vi sapremo ridire. Intanto godiamoci Nintendo Switch, la cui produzione è stata aumentata di un altro 20% negli ultimi giorni.