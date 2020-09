EMUI 11 disponibile dal 10 settembre 2020: dettagli e primi teaser

Nel momento in cui scriviamo Android 11 è già in disponibile su alcuni smartphone, ma l'avanzata dei nuovi sistemi operativi su mobile non finisce qui: domani 10 settembre 2020 sarà il turno di EMUI 11.

L'esistenza di EMUI 11 non era di certo un segreto, tanto che vi proponemmo un articolo dedicato a tutti i dispositivi Honor e Huawei supportati. Ma adesso abbiamo una data precisa, e cioè il 10 settembre 2020: domani si terrà appunto la Huawei Developer Conference 2020. I primi teaser lasciano davvero poco spazio all'immaginazione: la società sta per mostrare al mondo EMUI 11 con tutte le sue potenzialità e caratteristiche.

Le due punte di diamante di EMUI 11 dovrebbero essere le funzionalità legate all'intelligenza artificiale e poi quelle relative alla connettività: l'ecosistema dovrebbe diventare più semplice, più fruibile, maggiormente interconnesso tra tutti i dispositivi. Ma lato smartphone si cercherà anche di potenziare ancora di più la privacy degli utenti; appuntamento dunque a domani, con tutte le novità in arrivo che vi riporteremo prontamente.

E naturalmente prima di salutarci c'è il tempo almeno per una prima immagine teaser di EMUI 11.