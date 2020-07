Huawei EMUI 11, tutti gli smartphone che lo riceveranno

Con l'arrivo di Android 11 è normale che nel mondo della telefonia mobile si cominci a pensare anche al prossimo sistema operativo degli altri lidi: ad EMUI 11, per esempio. Quanti smartphone Huawei lo riceveranno, nel prossimo futuro? E quanti Honor? Formalmente non c'è ancora una risposta... ufficiosamente, invece, sì.

Difatti Gadgetmatch ha condiviso molte informazioni interessanti, in particolare tutti gli smartphone della casa cinese che riceveranno il nuovo sistema operativo EMUI 11 nel prossimo futuro. Figurano alcuni dei più recenti top di gamma (per esempio Huawei P40 e P40 Pro, ma anche il Mate 30) e diversi device targati Honor. Se vi interessano le liste al completo, dovreste continuare a leggere i due paragrafi che seguono.

Cominciamo da tutti gli smartphone Huawei che riceveranno EMUI 11:

Mate 30 e Mate 30 Pro

Mate 30 RS Porsche Design

Mate 20 e Mate 20 Pro

Mate 20 RS Porsche Design

Mate X

Mate 20X

P40 e P40 Pro

P30 e P30 Pro

Nova 6 5G

Nova 5T

Nova 5T Pro

Nova 5Z

Nova 5i Pro

MediaPad M6