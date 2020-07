Xbox Series X: con Xbox Velocity Architecture oltre 100GB di dati subito usabili

Microsoft ha affermato che la potenza di Xbox Series X andrà oltre quella definita dalle fredde specifiche hardware. Grazie a tecnologie quali Xbox Velocity Architecture, DirectStorage e Sampler Feedback Streaming, la console di nuova generazione potrà accedere immediatamente ad oltre 100GB di dati di gioco da sfruttare non appena il software ne avrà bisogno.

Raccontando tutte le novità incluse all'interno di Xbox Series X, Microsoft ha spiegato un po' più nel dettaglio una delle evoluzioni hardware più importanti integrate nella console. Una di quelle cose che fa dire a Phil Spencer che i giochi sono più belli e si giocano meglio su XSX. Stiamo parlando della velocità di trasferimento dati della console.

Un elemento molto dibattuto su PS5 e il suo SSD per via della sua eccezionale velocità, ma che sarà in grado di fare la differenza anche su Xbox Series X. Secondo quanto riferito da Microsoft stessa, infatti, la console avrà un'efficienza che le darà un vantaggio in termini di potenza che sfugge alle classiche specifiche tecniche. Grazie alla decompressione hardware accelerata del DirectStorage, all'efficienza del Sampler Feedback Streaming, l'Xbox Velocity Architecture consentirà alla console di avere un immediato accesso ad oltre 100GB di dati di gioco raw salvati sull'SSD da utilizzare nei giochi.

Questo dovrebbe dar modo agli sviluppatori di creare nuove esperienze di gameplay e offrire un livello di immersività mai provato prima in un videogioco. Il prossimo 23 luglio potremo vedere qualche esempio di tutto ciò: l'evento sarà dedicato esclusivamente ai giochi