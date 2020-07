Xbox Series X: i giochi sono più belli e si giocano meglio su XSX, per Phil Spencer

Per Phil Spencer, il capo di Xbox, in un lungo intervento su Xbox Wire ha fatto una specie di riassunto di tutte le motivazioni che rendono, secondo lui, Xbox Series X la console da possedere nella prossima generazione di console. Per Spencer, infatti, i giochi della prossima generazione di console saranno più belli, più precisi e si giocheranno meglio su Xbox Series X.

Nello stesso post, il capo di Xbox ha detto anche che Project xCloud sarà incluso nell'Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi.

"Xbox Series X è creata per offrire un livello di fedeltà, di sensazioni, prestazioni e precisione mai visto su console," ha detto Spencer. "Tutti i giochi saranno più belli da vedere e si giocheranno meglio su Xbox Series X, non importa se arriveranno dai 15 Xbox Games Studios o dai nostri partner."

"Grazie agli oltre 12 teraflop di potenza della GPU, al Direct X raytracing e il variable rate shading accelerati dall'hardware e quattro volte la potenza computazionale di Xbox One X, Xbox Series X dà agli sviluppatori la possibilità di creare nuove esperienze, con mondi più vivi, un'IA più realistica, animazioni e il supporto ai 120 fotogrammi al secondo."

"Xbox Series X vi consentirà di passare meno tempo ad attendere i giochi, grazie ad una velocità di trasferimento dati 40 volte più veloce rispetto alla generazione precedente. Grazie all'SSD di nuova generazione e a Xbox Velocity Architecture praticamente ogni aspetto dei videogiochi sarà migliorato. I mondi saranno più ampi, dinamici e si caricheranno in un secondo. La Xbox Velocity Architecture consentirà di implementare nuove funzionalità come il Quick Resume, che consente di lasciare in stand-by diversi giochi contemporaneamente."

"Al momento la console è nelle mani dei 15 Xbox Game Studios e di centinaia di sviluppatori terze parti, che la stanno sfruttando per creare i nuovi blockbuster che amerete. E grazie al Game Pass giochi come Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland, Minecraft Dungeons e Sea of Thieves saranno immediatamente disponibili."

Cosa ne pensate di queste affermazioni?