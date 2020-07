Lucca Comics & Games 2020, i panel digitali saranno tutti gratuiti, alcuni definiti premium per il loro valore di approfondimento

Emanuele Vietina, il diretto generale del Lucca Comics & Games 2020, ha ribadito ai nostri microfoni che i panel dell'edizione 2020, spostati completamente online, saranno tutti gratuiti.

Nelle scorse settimane si era creato un piccolo fraintendimento dovuto alla distinzione tra panel normali e panel premium. Alcune voci volevano i panel premium a pagamento, ma non sarà così.

Vietina ha spiegato che la distinzione nasce solo dal valore di approfondimento degli stessi. I secondi saranno degli interventi ad alto valore. Nonostante ciò saranno gratuiti come gli altri.

Dove li potremo vedere? A quanto pare l'organizzazione ha raggiunto un accordo con la Rai per fargli trasmettere tutti i panel. Vietina non ha specificato su quale canale e quali modalità saranno adottate per le trasmissioni, quindi possiamo fare solo ipotesi: sarà creata una sezione apposita dentro Raiplay, la piattaforma di streaming dalla Rai? Oppure sarà lanciata una piattaforma apposita? Difficile dirlo in questa fase. Sicuramente qualcosa si sta muovendo e anche quest'anno Lucca Comics & Games sarà tra di noi, anche se in modo diverso da come siamo stati abituati per tutti questi anni.