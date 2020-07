VR: Facebook è leader del mercato, Sony e Oculus incrementano la produzione di visori

Nel mercato VR è Facebook il leader assoluto, in base a quanto riportato da un articolo della pubblicazione nipponica Nikkei, che sottolinea come la compagnia, con l'acquisizione di Oculus, controlli al momento la maggior parte del mercato ma che sia questa che Sony stiano attraversando un periodo di crescita che porterà a un aumento della produzione di visori anche nel prossimo periodo.

La realtà virtuale sembra dunque aver visto un aumento di successo sul mercato proprio nel periodo della pandemia, tanto che sia Facebook che Sony si stanno preparando a un incremento del 50% nella produzione di dispositivi, ovviamente visori Oculus per quanto riguarda la prima e PlayStation VR per la seconda.

In base ai dati riportati da Nikkei, Facebook Oculus controlla circa il 35% del mercato attuale per quanto riguarda i visori VR, seguito da Sony che con PlayStation VR raggiunge circa il 24%. HTC si ferma sotto il 15%, mentre il resto è in mano ai vari altri produttori, tutto questo in base ai dati rilevati nel corso del 2019.

Secondo quanto riferito dall'analista Karn Chauhan a Nikkei, durante il periodo di pandemia si è registrato un forte incremento nel numero di giocatori online e nella considerazione dell'intrattenimento elettronico e questo avrebbe trainato anche le vendite di visori VR.

Oculus, in particolare, ha in programma l'avvio della produzione di massa di un nuovo visore VR per la fine di luglio e per la seconda metà del 2020 si prevede la distribuzione di almeno 2 milioni di dispositivi VR sul mercato. Nel frattempo, rimaniamo anche in attesa di conoscere i programmi di Sony per quanto riguarda un eventuale PSVR 2 associato a PS5.