Henry Cavill assembla il suo PC da gaming su Instagram, e il video è molto buffo

Henry Cavill, la star di Superman e The Witcher, ha assemblato il suo nuovo PC da gaming su Instagram, pubblicando il divertente video del montaggio e gli inevitabili errori.

Pur avendo opportunamente oscurato loghi e scritte, è chiaro che l'attore ha scelto un processore AMD per la sua configurazione e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Per raffreddare i componenti, Cavill ha acquistato un sistema di dissipazione a liquido piuttosto appariscente, con luci LED e un display che mostra le temperature, per poi racchiudere il tutto in un case Fractal Design Define 7 Compact.

L'operazione di assemblaggio ha richiesto un'intera giornata, tanto che l'attore ha esaurito lo spazio su hard disk per la registrazione del video, accorgendosi solo alla fine di aver montato il dissipatore al contrario. Un classico, eh?

Rivedremo Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia nella stagione 2 della serie The Witcher, la cui produzione sta per ripartire.