The Witcher serie Netflix la produzione della stagione 2 sta per ripartire

La produzione della stagione 2 di The Witcher serie Netflix, la serie evento dedicata alla strigo di Andrzej Sapkowski, sta per ripartire. Il colosso dello streaming, infatti, attraverso l'account ufficiale, ha annunciato che le riprese ricominceranno il 17 agosto 2020.

Sto rispolverando il liuto e la penna,

Ho delle notizie, un po 'di idromele da versare:

Dopo tutti i mesi che siamo stati separati

È tempo per la produzione di ripartire.

The Witcher e il suo bardo - che è impeccabile,

Si riuniranno sul set il 17 agosto.

Con questo componimento la produzione ha annunciato che i lavori, interrotti per l'emergenza COVID-19. Nonostante negli USA ci siano ancora grossi problemi, lo spettacolo deve andare avanti e quindi le riprese cinematografiche stanno per ripartire. In questo caso da metà agosto. Il luogo delle riprese, invece, non è ancora stato definito.Chissà se la produzione riuscirà a rispettare le tempistiche previste prima dello stop: la seconda stagione di The Witcher serie Netflix sarebbe comunque arrivata nel 2021.

I'm dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we've been apart

It's time for production to restart.

The Witcher and his bard - who's flawless,

Will reunite on set 17 August.