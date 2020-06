PS5, nuove esclusive presentate ad agosto?

Secondo Jez Corden, un giornalista di Windows Central, Sony avrebbe ancora più di una freccia al suo arco. Secondo il collega, infatti, la casa giapponese avrebbe in programma un nuovo evento per PS5 ad agosto. E non sarà una presentazione di secondo piano, ma uno show nel quale mostrerà addirittura nuove esclusive. Giochi provenienti non da studi interni, ma da alcune terze parti, sulla falsariga di Deathloop e GhostWire Tokyo.

Questa indiscrezione, svelata durante il podcast "The Xbox Two" giunge piuttosto inaspettata, soprattutto perchè Windows Central è un sito specializzato in "cose" Microsoft, e lo fa anche in maniera piuttosto aggressiva. Però c'è anche da dire che, quando si è esposto, Jez Corden spesso ci ha azzeccato, come nel caso delle specifiche di Xbox Series X diffuse prima del tempo.

Stando alle sue fonti, qualcosa bolle ancora in pentola e Sony non avrebbe svelato tutto quello che è in lavorazione in esclusiva per la sua console. Nello State of Play di agosto, quello dedicato ai giochi di PS5, quindi, potrebbero arrivare interessanti novità.

Il primo gioco a saltare alla mente è il tanto chiacchierato reboot di Silent Hill, ma si parla anche di Final Fantasy 16. Un gioco che si dice sia stato cancellato all'ultimo dalla presentazione di PS5.

Cosa ne pensate?