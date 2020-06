Kingdom Hearts Melody of Memory, nel trailer Kingdom Hearts 2020 tutte le novità

Grazie al trailer intitolato Kingdom Hearts 2020, Square Enix e Disney ci mostrano tutte le novità di quest'anno della serie e, nello specifico, di Kingdom Hearts Melody of Memory e Kingdom Hearts Dark Road.

Kingdom Hearts Melody of Memory è un un nuovo rhythm-game d'azione che arriverà nel 2020 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Questa celebrazione di musica e avventure segna la prima uscita della serie Kingdom Hearts su Nintendo Switch.

Ve ne avevamo parlato anche in questa anteprima di Kingdom Hearts Melody of Memory.

Con più di 140 brani musicali e 20 personaggi provenienti dai vari capitoli dell'amatissima serie, Kingdom Hearts Melody of Memory offre un'occasione imperdibile per rivivere i momenti più celebri della saga in un modo completamente nuovo. I giocatori visiteranno i mondi Disney più iconici e si uniranno ai personaggi Disney più amati mentre ascoltano l'indimenticabile musica della serie Kingdom Hearts, oltre a dei celebri brani dei classici Disney. Oltre a degli emozionanti contenuti in single-player, Kingdom Hearts Melody of Memory invita i giocatori a divertirsi insieme con delle fantastiche melodie nella modalità multigiocatore online.

I fan che aspettano l'uscita di Kingdom Hearts Melody of Memory saranno anche felici di sapere che la colonna sonora ufficiale di Kingdom Hearts III, che includerà molti dei brani indimenticabili dell'acclamatissimo titolo, uscirà in tutto il mondo nell'autunno 2020.

Inoltre, dal 22 giugno i fan di Kingdom Hearts potranno scoprire i misteri di uno Xehanort adolescente in Kingdom Hearts Dark Road, una nuova storia inedita per dispositivi mobili. I giocatori scopriranno dei nuovi segreti di questa nuova parte della storia di Kingdom Hearts usando delle meccaniche di gioco intuitive basate sulle carte all'interno dei mondi Disney.

Kingdom Hearts Dark Road sarà disponibile dal 22 giugno nell'app Kingdom Hearts Union χ Dark Road, disponibile su Amazon Appstore, su App Store per iPhone e su Google Play per dispositivi Android.