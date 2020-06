The Last of Us 2: Neil Druckmann ha recitato? "Sono bello, ma Alejandro Edda di più"

Per rispondere alle voci che dicono che Neil Druckmann abbia recitato in The Last of Us 2 nei panni di Manny, lo stesso Director ha impugnato, per l'ennesima volta, l'ironia. "So che pensate che io sia bello. Ma Alejandro Edda, colui che ha dato la vita a Manny, è più bello e talentuoso di me." E ha chiuso con un altrettanto divertente "Mi manchi fratello" e una foto di Druckmann e di Manny affiancate.

Lo psicodramma che sta avvolgendo The Last of Us Parte 2 si arricchisce ogni giorno con un nuovo (folle) capitolo. Abbiamo già parlato di come il Director del gioco, Neil Druckmann e Hally Gross, abbiano risposto con ironia al review bombing su Metacritic. E di come l'attrice che interpreta Ellie, Laura Bailey, abbia dovuto confermare di non aver fatto sesso con Druckmann durante le riprese.

Tutti rumor e speculazioni assurdi, che fanno domandare che tipo di mentalità serpeggi tra gli appassionati di videogiochi. Per fortuna le vendite di The Last of Us 2 sembra stiano andando alla grande, cosa che fa ben sperare nel ritorno di opere così complesse e stratificate in un prossimo futuro.

Detto ciò, una certa somiglianza tra Druckmann e il suo personaggio c'è, tanto da poter indurre qualcuno in errore. O no?