The Last of Us 2, Laura Bailey non ha fatto sesso con Neil Druckmann

Lo psicodramma social di The Last of Us 2 non accenna a finire, con accuse e rumor assurdi che continuano a essere mossi al titolo di Naughty Dog dai soliti noti. Pensate che siamo arrivati al punto in cui qualcuno ha fatto girare la voce per cui l'attrice Laura Bailey avrebbe girato una scena di sesso insieme al game director Neil Druckmann, ovviamente in motion capture.

Nonostante una cosa del genere non sarebbe nemmeno da commentare, la Bailey, che nel gioco interpreta Abby, ha voluto chiarire che si tratta di un'immensa fandonia, probabilmente perché in quanto tale è stata presa sul serio da una grossa parte dell'internet.

Laura Bailey: "È incredibile anche solo che io debba chiarirlo. Ma in nessun momento del gioco ho filmato una qualsiasi scena con Neil. Tutto ciò che ho fatto è stato insieme a degli attori professionisti di grande talento. Giocate a The Last of Us 2. SOLO ALLORA date la vostra opinione. Va bene anche se non vi piace. State bene."

Come non seguirne il consiglio? Se vi interessa commentare The Last of Us 2, compratelo e giocateci. Se non volete farlo, non commentatelo. Oppure andate a leggere i vari resoconti sulla trama che ormai affollano la rete. Vi saranno utili per scoprire quanto il leak pre-lancio abbia raccontato solo una parte della storia del gioco in modo distorto. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di The Last of Us 2.