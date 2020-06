Fractal Design Define 7 Compact, la recensione

La recensione di Fractal Design Define 7 Compact ci ha dato modo di toccare con mano la massima espressione della progettualità dell'azienda svedese, che ha pensato bene di lanciare sul mercato un terzo modello, compatto appunto, del suo attuale case di riferimento, già molto apprezzato nelle versioni standard e XL. Il prezzo? 119,99 euro per la versione con pannello in vetro temperato, 109,99 per quella chiusa. Se avete letto la recensione del Fractal Design Node 202, ormai da tempo un vero e proprio punto di riferimento per i videogiocatori che ci tengono a portare il PC in salotto, piazzandolo sotto al televisore esattamente come una console, avrete senz'altro presente lo stile moderno ma al contempo estremamente sobrio e minimale che caratterizza i cabinet di questo produttore. Ebbene, il Define 7 Compact non fa eccezione e anzi rilancia, esibendo in un fattore di forma ridotto gli stessi pregi che diversi addetti ai lavori hanno già ampiamente dimostrato di apprezzare, nello specifico un'estetica di grande impatto, caratterizzata da un alluminio spazzolato nero e da una finestra laterale in vetro temperato (disponibile in tre differenti gradazioni), combinata a una qualità costruttiva di categoria superiore.

Specifiche tecniche Cominciamo dai freddi numeri, che tuttavia illustrano al meglio le caratteristiche di compattezza del Define 7 Compact. Parliamo di un case che misura 427 x 210 x 474 millimetri (le dimensioni del Define 7 standard sono pari a 547 x 240 x 475 millimetri, per fare un confronto), che può ospitare schede madri corrispondenti agli standard ATX, mATX o ITX, alimentatori di tipo ATX con lunghezza massima di 200 millimetri, schede video lunghe fino a 360 millimetri (341 laddove si decida di montare delle ventole frontali) e dissipatori per la CPU alti fino a 169 millimetri. Per quanto concerne l'organizzazione degli spazi interni, troviamo l'ormai tradizionale gabbiotto sul fondo, separato dal resto, in cui alloggiare la PSU ed eventualmente un adattatore a cui collegare due hard disk da 3,5 pollici o due SSD da 2,5 pollici. Per questi ultimi, tuttavia, le possibilità sono molteplici e si estendono alla parte superiore del gabbiotto, come pure al retro del pannello che ospita la scheda madre, in verticale. A proposito del pannello in questione, sono presenti delle comode feritoie che danno sull'esterno e consentono di effettuare un cable management di gran classe, nascondendo praticamente tutti i cavi alla vista grazie anche ad appositi "percorsi" e alle fascette a strappo incluse. Veniamo quindi al sistema di dissipazione, che può gestire in questo caso sistemi tradizionali ad aria o a liquido: un eventuale radiatore fissato alla parte superiore del case può raggiungere 240 millimetri di lunghezza e 120 di larghezza, mentre posizionato nella parte frontale può arrivare fino a 280 millimetri di lunghezza a 140 di larghezza. Nessun problema, ovviamente, optando per delle ventole standard (a proposito, nella confezione ce ne sono già due): quelle estrattrici superiori possono avere un diametro fino a 140 millimetri, mentre volendole piazzare sull'anteriore per far partire il flusso d'aria è possibile collegarne tre da 120 millimetri.

Design e montaggio Il primo impatto con il Fractal Design Define 7 Compact è ottimo: l'estetica del case rende davvero bene dal vivo, addirittura più che in foto, ed è possibile percepire fin da subito non solo l'eleganza di questo monolite nero, che volendo starebbe bene anche in salotto, ma anche la solidità dei materiali e l'eccellente qualità costruttiva. La stessa confezione riflette queste scelte, con un box in cartone al cui interno è stampato il logo dell'azienda: un'attenzione al dettaglio che ovviamente si estende alle cose più concrete, a cominciare dall'ottimo libretto delle istruzioni, davvero molto chiaro e sfaccettato, e dalla scatola piatta che include non solo un piccolo box con viti, fascette di plastica e tutto l'occorrente per il montaggio, ma anche un pannello superiore alternativo per il case, a griglia. Montarlo migliora sostanzialmente la circolazione dell'aria per le configurazioni che lo richiedono, ma non modifica il dettaglio degli input superiori, molto sobrio: il pulsante di accensione centrale viene affiancato sulla sinistra da una porta USB-C, da due entrate jack da 2,5 millimetri per cuffie e microfono, nonché da un pulsante per il reset delle stesse dimensioni; sulla destra da due porte USB 2.0 e da due porte USB 3.0. I pannelli laterali si smontano esercitando una semplice pressione, essendo fissati con meccanismi a incastro, dopodiché è possibile collegare l'alimentatore alla maschera in metallo tramite le tradizionali viti e procedere con il pannello superiore, che come detto è disponibile in due versioni: una piatta, che riprende l'estetica generale del cabinet, e una a griglia che assicura la massima areazione possibile, in combinazione con delle ventole estrattrici. A questo punto si può passare al montaggio del blocco rappresentato da scheda madre, processore e memoria RAM con la possibilità, come detto, di nascondere i cavi di alimentazione dietro al pannello, fissandoli con delle fascette a strappo già presenti, e ottenere così un cable management professionale, che si sposa perfettamente con le più disparate esigenze estetiche. Il vetro temperato del pannello laterale consente infatti di esibire eventuali luci a LED montate sulle ventole, sulle memorie o sulla scheda video, così da aggiungere un pizzico di colore a un setup che anche in tal modo mantiene intatta tutta la sua eleganza, restando distante dalle soluzioni più sgargianti ed esagerate.