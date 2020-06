Con Predator: Hunting Grounds Pacchetto Dutch 2025 si torna in azione contro gli alieni. È trascorso poco più di un mese dal lancio di Predator: Hunting Grounds su PlayStation 4 e PC, avvenuto lo scorso 24 aprile 2020, ma la caccia ai pericolosissimi alieni di certo non si porterà a termine da sola, del resto. Debutta in queste ore all'interno del titolo un nuovo DLC , disponibile per l'acquisto da parte dei possessori della versione standard del gioco: si chiama Pacchetto Dutch 2025, come abbiamo accennato, e già dal nome dovreste intuire i suoi contenuti. Si tratta chiaramente di una piccola operazione nostalgia, che sembra conoscere bene tuttavia come venga gestita la vendita di oggetti cosmetici all'interno di titoli incentrati sul multiplayer online, di questi tempi. Approfittiamone anche per tornare a parlare, brevemente, dell'ultima produzione di IllFonic.

I contenuti del DLC

Il Pacchetto Dutch 2025 viene proposto all'interno di Predator: Hunting Grounds come DLC a pagamento: costa 6,99 euro, prezzo che potrebbe sembrare discretamente elevato, ma che in realtà - a parità di contenuti proposti - è in tutto e per tutto simile a quello di pacchetti che arrivano a cadenza periodica un po' su tutti i titoli di questo tipo. Non vi troverete nulla a tema pay-to-win, sia chiaro: Predator: Hunting Grounds era e resta fruibile perfettamente per tutti i nuovi arrivati, che abbiano acquistato o meno il DLC in questione.

Non era facile proporre contenuti di questo tipo, perché nel Pacchetto Dutch 2025 ci sono anche due nuove armi di gioco: una pensata per il combattimento ravvicinato, e l'altra a distanza. Entrambe sono in realtà molto situazionali, e non conferiscono vantaggi evidenti: al più permettono di variare un po' il gameplay e l'approccio da parte del giocatore alle partite online. Solo ed esclusivamente se combatte come soldato del fireteam, tra l'altro, perché il Predator non riceve assolutamente nulla da questo primo DLC di IllFonic; forse ne arriverà un secondo a tema alieni in futuro? Tutti questi aspetti sono stati discussi a loro tempo anche nella recensione di Predator: Hunting Grounds per PlayStation 4.

Il contenuto principale del Pacchetto Dutch 2025 è la skin del Maggiore Alan 'Dutch' Schaefer, disponibile per chi gioca come membri del fireteam (i soldati che compiono le incursioni sul pianeta alieno contro il Predator). L'oggetto cosmetico non fornisce vantaggi di alcun tipo ed è dunque, come indica il nome, puramente estetico: di buono c'è che interrompe un po' la monotonia logorante che contraddistingue l'intera produzione. Difatti la sua voce è proprio quella di Arnold Schwarzenegger, che impersonava Dutch nel primo film del franchise Predator.

Debuttano anche due nuove armi, sempre a tema Maggiore Alan 'Dutch' Schaefer: il fucile d'assalto QR5 detto "Hammerhead" e il coltello di Dutch, che nella descrizione del gioco viene definito come "letale", quando in realtà infligge gli stessi identici danni di qualsiasi altra lama, e il cui utilizzo resta pur sempre estremamente situazionale. Di buono c'è che questi oggetti saranno disponibili per gli acquirenti in anteprima per un periodo di tempo limitato, poi dal 12 giugno 2020 comunque saranno sbloccabili anche per tutti gli altri. Ennesima dimostrazione di come il Pacchetto Dutch 2025 tutto sia tranne che un contenuto pay to win.