PS5 uscirà nel 2020: la produzione sta per cominciare e si intensificherà nel Q3

Il sito DigiTimes, solitamente, è una fonte piuttosto ben informata per tutto quello che concerne le manifatturiere high tech orientali e non solo. Dalle sue pagine arriva la notizia che in molti aspettavano: la fase finale della produzione del SoC di AMD utilizzato all'interno di PS5 sta per cominciare e si intensificherà nei prossimi mesi. Questo vuol dire che la console di Sony sarà pronta per la distribuzione globale alla fine del 2020.

Il recente rinvio dell'evento di presentazione di PS5, causato dai tumulti che stanno infuocando gli USA, unito ai timori, sempre presenti, di un ritorno del coronavirus, hanno gettato un po' di insicurezza sul mercato internazionale. Le notizie provenienti da Taiwan, però, riportano un po' di tranquillità: le fasi conclusive del processo produttivo di PS5 dovrebbero iniziare settimana prossima, per poi intensificarsi a luglio e agosto. Questo vuol dire che tutto dovrebbe essere pronto per il lancio di fine anno, esattamente come annunciato da tempo da Sony.

Il circuito integrato di PS5, altamente customizzato da AMD, è il cuore pulsante della console. In queste ore dovrebbe aver completato le fasi di assemblamento e test e dovrebbe passare alla catena di montaggio presto, raggiungendo nel giro di poche settimane il ritmo produttivo massimo che dovrebbe consentire a Sony di avere un numero sufficiente di macchine per coprire il mercato globale a fine anno.

A questo punto non rimane che restare in attesa dell'annuncio ufficiale di una data di lancio. Secondo voi, quando avverrà?