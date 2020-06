Kerbal Space Program 2, Take-Two ha licenziato il team di sviluppo

Il team di sviluppo di Kerbal Space Program 2, Star Theory Games, è stato apparentemente licenziato da Take-Two, che ha deciso di cancellarne il contratto all'improvviso.

Forse ricorderete che a febbraio Take-Two ha fondato uno studio interno per completare lo sviluppo di Kerbal Space Program 2. Ebbene, quell'operazione è stata effettuata proprio per via dell'allontanamento di Star Theory Games.

Non solo: in corrispondenza con la cancellazione del contratto, ai tempi l'unica fonte di sostentamento per il team di sviluppo, Take-Two ha proposto a diversi componenti dello studio di abbandonarlo per unirsi al gruppo interno che si stava occupando del gioco.

Considerando anche i devastanti effetti dell'emergenza sanitaria internazionale, che ha impedito di tenere incontri e conferenze, questo periodo è stato fatale per Star Theory Games, che si è ritrovata da un momento all'altro privata di un terzo dei propri sviluppatori e di qualsiasi contratto.

Jason Schreier, che ha riportato la storia in un articolo, ha giudicato la condotta di Take-Two piuttosto estrema, anche per gli standard dell'industria videoludica., in particolare considerando che si tratta di una delle più ricche aziende attive nel settore.

Kerbal Space Program 2 è dunque attualmente nelle mani di Intercept Games, il team fondato dal publisher per completare i lavori, e l'uscita del gioco è prevista nel corso del 2021.