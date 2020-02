Kerbal Space Program 2: Take Two fonda un nuovo studio interno per completarne lo sviluppo

Kerbal Space Program 2 può sembrare un titolo di richiamo minore ma ricopre una notevole importanza anche per un publisher enorme come Take Two, visto il seguito su cui può contare il particolare simulatore spaziale, tanto da spingere la compagnia a costituire un nuovo studio interno per supportare la conclusione dello sviluppo.



Il team responsabile di Kerbal Space Program 2, Star Theory Games, dovrebbe comunque rimanere attivo sul progetto, ma c'è stata una variazione importante nell'organizzazione del lavoro, a quanto pare: Take Two ha costituito un nuovo team, ancora non meglio identificato, in cui sono peraltro confluiti alcuni membri di Star Theory tra i quali il capo Jeremy Ables e il creative director Nate Simpson.



Questo fa pensare che il nuovo team di sviluppo, di cui non si sa ancora il nome, abbia di fatto sostituito Star Theory, essendo sostanzialmente composto dal nucleo principale di questo, allo sviluppo di Kerbal Space Program 2.



Per il resto, nel ruolo di publisher rimane comunque Private Division, ovvero l'etichetta fondata da Take Two specificamente per portare avanti progetti di dimensione e struttura semi-indie. Resta da capire se Star Theory abbia ancora un ruolo effettivo nella conclusione del gioco o se esista ancora come gruppo come in precedenza, fatto sta che l'uscita di Kerbal Space Program 2 è stata già spostata da quest'anno al prossimo anno fiscale.



Secondo quanto riferito da Private Division, la manovra rientra nella volontà di consentire agli sviluppatori i mezzi necessari per portare a termine il lavoro secondo il progetto e l'ampiezza previsti inizialmente.