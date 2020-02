Call of Duty: Modern Warfare, problemi con i perk dopo l'aggiornamento del 19 febbraio

I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare hanno rilevato diversi problemi con l'utilizzo di vari perk in seguito all'aggiornamento effettuato da Infinity Ward il 19 febbraio 2020, che è andato a modificare diversi aspetti del gioco, anche positivamente, ma lasciando evidentemente dietro di sé qualche bug.



L'update del 19 febbraio è stato studiato per risolvere vari problemi, come l'errore "Jockworth" che era stato evidenziato in precedenza già da molti giocatori, ma in seguito all'aggiornamento sono emersi inconvenienti con l'utilizzo dei perk nelle partite multiplayer.



I problemi sono sparsi su una grande quantità di abilità speciali, ma molte segnalazioni hanno riguardato in particolare Quick Fix e High Alert, che evidentemente non funzionano come dovrebbero, dopo l'update dei giorni scorsi. Come visibile ad esempio nel messaggio riportato qua sotto da Reddit, l'abilità speciale Quick Fix non fa recuperare affatto l'energia, oltretutto lasciando lo schermo rosso per un lungo periodo in partita.



Il problema nell'uso di High Alert sembra che sia ancora più diffuso, visto che Quick Fox colpisce solo chi usa uno Specialist mentre i problemi all'altro emergono praticamente sempre. Altri problemi sono stati rilevati anche nell'uso dei perk Cold Blooded e Battle Hardened, dunque sembra proprio essere una problematica ormai diffusa e derivante dalle modifiche effettuate con l'update del 19 febbraio.



A questo punto attendiamo informazioni da Infinity Ward sulle possibili manovre correttive in lavorazione presso il team, solitamente molto reattivo nella soluzione dei problemi relativi a Call of Duty: Modern Warfare.