Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 fa infuriare Dr Disrespect, è "spazzatura sopravvalutata" secondo lo streamer

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 non è proprio piaciuto a Dr Disrespect, anzi il nuovo aggiornamento al gioco Epic Games ha fatto letteralmente infuriare il celebre streamer, il quale ha deciso successivamente di rimuovere ogni riferimento al titolo in questione dal suo account Twitter.



Non è la prima volta che Dr Disrespect ha qualcosa da ridire su Fortnite, ma in questo caso il gioco ha veramente scatenato l'ira del "Two Times", in particolare in seguito a un evento occorso durante una sua trasmissione in streaming su Twitch, che può essere visto nel video riportato qui sotto. Dopo essere stato eliminato nel corso di una partita da un colpo di fucile d'assalto a breve distanza, dopo che il preciso colpo di fucile a pompa da parte di Dr Disrespect non aveva ottenuto l'effetto previsto, è partito lo show dello streamer.



All'interno di un periodo estremamente ricco di "parole con la F iniziale", Dr Disrespect ha fatto capire di non voler avere più nulla a che fare con il gioco Epic Games, cancellandolo completamente dai suoi canali social e in particolare da Twitter.



Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è "spazzatura sopravvalutata", secondo quanto riferito dal personaggio in questione. "Voglio giochi che siano intelligenti e con un giusto ritmo, con mondi aperti e basati sulla conquista di abilità", ha affermato Dr Disrespect, "Voglio essere in grado di mirare e sparare e fare in modo che questi siano elementi che derivano dall'abilità", ha spiegato, e non essere legati a un comportamento random deciso dal sistema.



A ulteriore dimostrazione dello scarso apprezzamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, lo streamer ha rincarato la dose affermando che "il gioco sta morendo e stanno cercando di spremere qualsiasi cosa sia possibile da questo", ha spiegato. "Lasciatemelo dire, dopo aver visto questi contenuti, buona fortuna con il resto della stagione, caspita. Buona fortuna ad andare avanti per un altro paio di mesi".



Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è stato lanciato ieri, presentato con un trailer del Battle Pass comprendente anche Deadpool e con un trailer di presentazione del maxi aggiornamento a tema "Top Secret".