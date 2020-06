Scorn, la demo Xbox Series X in realtà girava su di una 2080Ti e una CPU Ryzen

In una recente intervista, Ljubomir Peklar, il game director di Scorn, ha confermato che la "demo Xbox Series X" in realtà girava su di un PC equipaggiato con una GeForce 2080Ti e una CPU Ryzen. Il motivo? Perchè "non c'era ragione per non usarla".

A ben vedere Ebb Software non ha mai voluto tenere nascosta la cosa. Il filmato di Scorn mostrato all'Inside Xbox aveva una dicitura che recitava più o meno così "filmato creato col motore di gioco e rappresentativo di quello che ci aspetterà su Xbox Series X". In altre parole la demo girava su di un PC con specifiche tecniche comparabili a quelle della console di Microsoft.

In realtà le specifiche hardware utilizzate sono leggermente più alte: lo studio ha usato una GeForce 2080Ti e una CPU Ryzen per semplificare il lavoro di ottimizzazione del codice di gioco. D'altra parte "non c'erano motivi per non fare così," ha detto Peklar. Il gioco, infatti, per lui girerà tranquillamente in 4K e 60FPS con gli adeguati settaggi su di una 2070 Super. Per questo motivo l'usare un hardware più potente è servito solo per semplificare il processo produttivo del filmato, ma il gioco Xbox Series X sarà molto simile a quello mostrato.

In questi giorni lo sviluppatore si è fatto notare anche per altre affermazioni: per Ebb Software i 60 fps non saranno molto diffusi su PS5 e Xbox Series X.

