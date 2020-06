Koch Media porterà Those Who Remain e Deliver Us The Moon nei negozi italiani

Il publisher e distributore Koch Media Italia ci informa di aver stretto un accordo con Wired Productions per portare nei negozi italiani alcuni dei giochi più celebri pubblicati da questa etichetta. Si comincia con Those Who Remain, ma successivamente saranno pubblicati Deliver Us The Moon, AVICII Invector e The Falconeer.

Con un portfolio impressionante, che comprende un gioco horror, un'avventura fantascientifica, un rhythm-game ed un ambizioso Aerial Combat RPG, i giochi di Wired Productions sono una bella aggiunta al catalogo di Koch.

Those Who Remain sarà disponibile con una Deluxe Edition retail per PS4 e PC dal 10 luglio. La Deluxe Edition include un set di cartoline e il fumetto digitale della storia prequel, 'Those Who Remain: Lights Out'.

Questa nuova partnership con Koch Media coprirà l'Europa e i territori APAC, assicurando a Wired una distribuzione fisica globale completa. Il Dr. Klemens Kundratitz, CEO presso Koch Media ha dichiarato: "Siamo sempre alla ricerca di nuovi fantastici fornitori di contenuti con cui collaborare. Ecco perché siamo lieti di lavorare con Wired Productions sulla loro line-up molto promettente. Tutti i nostri team non vedono l'ora di iniziare, essendo uno dei principali partner mondiali nel settore del publishing fisico, supporteremo il portfolio in arrivo con la nostra competenza locale e globale. I prodotti originali e l'alta qualità di Wired Productions ci consentiranno di stabilire una partnership a lungo termine in un ampio segmento del mercato videoludico".

Mauro Zullo, Business Development Manager, Wired Productions, ha aggiunto: "Presso Wired, facciamo del nostro meglio per ogni sviluppatore con cui collaboriamo, e questo accordo con Koch Media, è il prossimo passo nell'evoluzione della nostra azienda. Siamo in continua crescita nel nostro team e, laddove sia disponibile esperienza, utilizziamo tale risorsa. L'esperienza di Koch Media nella distribuzione non è seconda a nessuno e siamo lieti di poter iniziare a lavorare a stretto contatto con loro sul nostro entusiasmante portfolio in futuro. "