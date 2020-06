Epic Games Store arriverà su iOS e Android, parola di Tim Sweeney

In una recente intervista Tim Sweeney, il CEO di Epic Games, ha parlato del futuro dell'Epic Games Store. Il negozio digitale di Epic Games, ormai uno dei principali player su PC, arriverà in futuro anche su iOS e Android. L'obbiettivo, infatti, è quello di aiutare l'industria ad evolvere.

L'ambizione di Sweeney e di Epic Games sembrano non finire. La società americana, forte del successo di Fortnite e dell'Unreal Engine, sta cercando di usare tutta questa liquidità per rendere più equo il mercato dei videogiochi. Per esempio, Epic Games non prenderà soldi agli sviluppatori sul primo milione di dollari di ricavi fatto dai giochi sviluppati con l'Unreal Engine. Anche i giochi gratuiti su Epic Games Store rientrano in questo piano.

C'è, però, un altro mercato sul quale Epic Games vuole intervenire per rendere le cose più eque: quello mobile. Dopo le polemiche con Google rea, per Sweeney, di aver messo i bastoni fra le ruote a Fortnite, ora il colosso americano vuole lanciare il proprio negozio anche su Android e iOS.

"Pensiamo che sia un buon modo per aiutare il settore [ad andare avanti]," ha detto Sweeney. "Ora, come abbiamo fatto in molte cose, dall'Unreal Engine ai servizi Epic Online, apriremo il servizio a tutti gli altri sviluppatori cosicché lo possano utilizzare con i loro giochi. Stiamo cercando di servire l'industria e darle un'alternativa davvero interessante all'ecosistema" chiuso dei sistemi mobile.

Ancora è tutto da scoprire se Google e Apple saranno d'accordo con questa iniziativa, soprattutto se in qualche modo Epic Games cercherà di portare via ai due colossi parte degli introiti arrivati dal gaming.

Scarichereste l'Epic Games Store su mobile?