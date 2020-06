PS5 e Xbox Series X: i 60 fps non saranno molto diffusi, secondo gli sviluppatori di Scorn

PS5 e Xbox Series X saranno sicuramente più capaci delle console di generazione attuale nel raggiungere i 60 fps ma difficilmente si potrà parlare di standard assoluto, secondo gli sviluppatori di Scorn, i quali sembrano particolarmente scettici nel fatto di poter ottenere tali performance in maniera molto diffusa.

Ljubomir Peklar, director di Ebb Software al lavoro su Scorn, si è dimostrato piuttosto scettico sull'argomento dei 60 frame al secondo come standard diffuso per PS5 e Xbox Series X: "Se gli sviluppatori dovessero decidere di creare giochi solo per il nuovo hardware allora avrebbero sicuramente vantaggi, rispetto ai titoli cross-gen", ha spiegato Peklar a GamingBolt, "si può scalare ampiamente ma non infinitamente, prima o poi si arriva ad ottenere delle performance troppo basse sull'hardware più arretrato, limitando quello che si può fare sull'hardware più performante".

Questo è probabilmente anche il motivo per cui Scorn uscirà solo su next gen, annunciato infatti su PC e Xbox Series X ma non su Xbox One. In ogni caso, anche lavorando esclusivamente su next gen non è detto che i 60 fps possano essere lo standard assoluto: "La nuova e bellissima grafica dovrà comunque chiedere un prezzo in termini di frame rate", ha affermato Peklar.

Secondo il director di Scorn, la scelta di privilegiare il frame-rate a 60 fps prima di tutto sarà probabilmente quella meno diffusa, lasciando intendere che la maggior parte degli sviluppatori vorrà comunque concentrare anche la potenza maggiore delle console next gen sulla qualità visiva più che sulla fluidità. Ovviamente, si tratta della considerazione di un singolo sviluppatore, che risulta però particolarmente interessante in quanto già impegnato sulle piattaforme next gen.