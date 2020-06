Sword Art Online: Alicization Lycoris, nel trailer italiano la personalizzazione di Kirito

Nel trailer italiano di Sword Art Online: Alicization Lycoris vengono mostrate le opzioni di personalizzazione di Kirito, così da dare un tocco personale a questa nuova avventura. I giocatori, infatti, potranno cambiare le armi e gli abiti del protagonista, per rendere un po' più esclusiva la storia. Nella modalità online sarà persino possibile creare il proprio avatar unico.

Cacciare, pescare, raccogliere risorse nel corso delle loro avventure, i giocatori possono anche costruire armi e oggetti, per ottenere potenti vantaggi. Sword Art Online: Alicization Lycoris consentirà ai giocatori di vivere l'esperienza dell'arco "Alicization" attraverso gli occhi di Kirito. Alla fine della battaglia della Cattedrale centrale, inoltre, i giocatori potranno provare una nuova storia, "Alicization Lycoris", creata in esclusiva per questo nuovo GdR.

Nella modalità online, i giocatori potranno personalizzare il proprio aspetto ed esplorare l'Underworld con il proprio avatar. Attraverso la modalità multiplayer, fino a 4 giocatori potranno combattere insieme portando i propri partner, per un totale di 8 personaggi.

E mentre approfondisce le relazioni con i suoi amici, Kirito guadagna anche Social Points, dando il via così a nuovi dialoghi e interazioni.

Sword Art Online: Alicization Lycoris sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam a partire dal 10 luglio 2020.