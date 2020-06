Sludge Life, gratis su Epic Games Store l'ultima follia di Devolver Digital

Sludge Life è gratis su Epic Games Store. Questa folle avventura di Devolver Digital vi chiederà di fare una passeggiata in un mondo nel quale il vandalismo la fa da padrone e quindi dovrete cercare di diventarne il re.

Il celebre publisher indie ha deciso di condividere gratuitamente per un anno Sludge Life. Il gioco, infatti, è gratis fino al 28 maggio 2021 sullo store di Epic Games, mentre presto arriverà anche su Nintendo Switch.

Giocare a Sludge Life vuol dire farsi una passeggiata in un open world in cui il vandalismo la fa da padrone. Con una visuale in prima persona dovrete esplorare un'isola inquinata piena di idioti stravaganti e un'atmosfera così pesante che si può tagliare con un coltello.

Il protagonista è Ghost, un tagger emergente, più che mai deciso a rivendicare il diritto di far pare dell'élite dei graffittari. Questo darà il via ad un'avventura nella quale dovrete attraversare ambientazioni molto particolari e incontrare personaggi non sempre con tutte le rotelle al loro posto.

Vi sembra una promessa intrigante? Sludge Life è gratis su Epic Games Store a questo indirizzo. Nel caso in cui non abbiate un PC all'altezza, nonostante i requisiti molto bassi, a breve dovrebbe anche arrivare il porting per Nintendo Switch. In questo caso, però, non garantiamo sul prezzo.

Nel caso in cui vogliate scaricarlo, questi sono i requisiti minimi:



Windows 7/8.1/10 x64

Intel Core 2 Duo E6320 (2 * 1866) o equivalente

2 GB di RAM

GeForce 7600 GS (512 MB) o equivalente

1 GB di spazio disponibile

Gli darete una chance?