No Man's Sky: Desolation è la nuova espansione inquietante e action, gioco a sconto

No Man's Sky continua ad espandersi e arricchirsi con nuovi contenuti, in questo caso con l'arrivo della nuova espansione Desolation che si presenta con un trailer e aggiunge un po' di elementi action e inquietanti alle ambientazioni del gioco, che peraltro è attualmente a sconto.

Come vediamo nel trailer, in Desolation ci ritroviamo ad esplorare i relitti di gigantesche navi apparentemente abbandonate ma nelle quali continua ad esserci attività di vario tipo, tra organismi più o meno viventi ma decisamente aggressivi.

Rispetto alle dinamiche standard di No Man's Sky, Desolation presenta un gameplay più votato all'action, con sezioni da vero e proprio sparatutto e livelli costruiti in maniera procedurale.

Il tono è quasi horror, tra rimandi ad Alien e Dead Space che traspaiono in maniera piuttosto chiara già dal trailer riportato qui sopra. I contenuti ampliano il lore del gioco con nuovi elementi di storia ma anche caratteristiche inedite e aggiuntive per quanto riguarda il gameplay, dunque si tratta di un'aggiunta davvero molto interessante all'universo del gioco.

Nel frattempo, segnaliamo peraltro che No Man's Sky è protagonista di una promozione con uno sconto del 50% sul prezzo su PC, PS4 e Xbox One, mentre ricordiamo anche che è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e Xbox One. Per tutte le informazioni su Desolation, vi rimandiamo alla pagina ufficiale aperta da Hello Games.