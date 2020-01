PS5, PSVR2 al lancio nel 2020?

I rumor su PS5 non accennano a diminuire, anzi. Adesso si dice che la console di Sony arriverà a fine 2020 con PSVR2, la nuova versione del fortunato visore per la realtà virtuale di PlayStation 4.



Alcuni rumor su un fantomatico PlayStation VR2 sono già emersi nelle scorse settimane. Nelle ultime ore, però, si sono ulteriormente rafforzati ed arricchiti di dettagli. Secondo il publisher specializzato in giochi VR Immersive VR Education, infatti, non solo PSVR 2 esiste, ma arriverà nel 2020, assieme al lancio di PS5.



Ecco quanto hanno scritto in una recente nota destinata agli investitori: "nel 2020 Sony distribuirà PlayStation 5 e una nuova versione di casco per la realtà virtuale PlayStation VR (PSVR). Questo espanderà ulteriormente il gruppo di utilizzatori high-end. Il Gruppo vuole supportare questo device con tutto il suo catalogo software."



Le parole di Immersive VR Education sono piuttosto esplicite, adesso occorre scoprire se le informazioni in loro possesso corrispondono al vero.