Vodafone Happy Friday regala un mese gratis di Happy Black: il premio del 17 luglio 2020

La settimana sta per concludersi, ma il venerdì è un giorno importante perché sempre legato al Vodafone Happy Friday, iniziativa che punta a premiare i clienti più fedeli dell'operatore rosso italiano con premi e regali. Oggi, venerdì 17 luglio 2020, torna una promozione che fu avvistata per l'ultima volta a maggio 2020.

Nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio 2020, i clienti Vodafone potranno festeggiare il Vodafone Happy Friday con un regalo speciale: un mese gratis per Vodafone Happy Black. Quest'ultimo è il programma di fidelizzazione a pagamento molto specifico, che consente di accedere a cadenza mensile a tutta una serie di sconti, iniziative e promozioni interessanti.

Per accedere al mese gratuito bisognerà riscattare il premio del Vodafone Happy Friday entro le 23:59 di oggi, come sempre recandosi nell'apposita sezione dell'app My Vodafone. Non è chiaro tuttavia cosa accadrà per i clienti che abbiano già usufruito a suo tempo del mese di prova gratuita di Happy Black: ne otterranno un secondo? Probabilmente sì.

Prima di salutarci è opportuno ricordare che il servizio Vodafone Happy Black si riattiverà, dopo il primo mese gratuito, al prezzo di 1,99 euro mensili. Qui di seguito trovate la lista di tutte le categorie comprese nei suoi sconti:

Shopping (Kiko, Penny Market, Le Sac, Unieuro, Garmin, Da Nord a Food, Abiby, Homemania, PharmaNow, QuiMammeShop, Venchi, Piquadro, Pinko, Pittarosso, Chicco, Nespresso, Treedom, Privalia, Purina, Facile.it, Leroy Merlin)

Informazione (Perlego, Udemy, Corriere della Sera, Vanity Fair, AD, GQ, Traveller, IBS, laFeltrinelli, Wired, Vogue, La Cucina Italiana)

Intrattenimento (Dplay Plus, Hatch, Infinity, Tidal Premium)

Tempo libero (Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1)

Viaggio (Autogrill)