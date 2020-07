Super Smash Bros. Ultimate, lo streamer Ninja si unisce alla lotta grazie a una mod

Lo streamer Ninja non gioca a Super Smash Bros. Ultimate, ma da oggi sarete voi a poter giocare a Super Smash Bros. Ultimate con lo streamer Ninja. Confusi? Non dovreste: merito dell'ultima mod e dell'incredibile fantasia che da sempre anima i fan di qualsiasi produzione.

CashClay, creatore di contenuti che ha all'attivo anche un bel canale YouTube, ha creato negli ultimi giorni una mod che introduce un nuovo personaggio all'interno di Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch: lo streamer Ninja, il volto mondano di Fortnite, Tyler Blevins insomma. La mod in questione è già disponibile per il download su Gamebanana, se vi interessa. Lo streamer ha gentilmente preso il posto di Snake, sostituendolo con il suo nuovo costume.

Tuttavia non si tratta di una semplice reskin, perché CashClay ha anche aggiunto suoni, effetti sonori e la voce stessa di Ninja al personaggio giocabile: una mod estremamente fedele allo streamer, dunque. Vi riportiamo il video dedicato a questo contenuto poco più avanti: è opportuno notare come la mod attinga a piene mani alla skin di Ninja apparsa negli ultimi mesi su Fortnite Capitolo 2, dai punti di vista estetico e stilistico.