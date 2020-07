Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion: date di uscita troppo vicine?

Nel corso dell'Ubisoft Forward il publisher francese ha finalmente ufficializzato l'arrivo sul mercato dei suoi 2 titoli più importanti e corposi dell'anno. Sto chiaramente parlando della data di uscita di Assassin's Creed Valhalla fissata per l 17 novembre 2020 e di quella di Watch Dogs Legion, settata invece al 29 ottobre.

Un periodo di tempo estremamente limitato per 2 videogiochi che, all'apparenza sembrano condividere diversi aspetti e rivolgersi allo stesso bacino di utenza. Si tratta infatti di due open world, dalla forte deriva action e con una gestione del free roaming che li avvicina talvolta persino al sandbox. È altresì vero che i punti di distanza sono comunque moltissimi: dall'ambientazione, alla diversa gestione dei protagonisti e della narrativa, fino ad arrivare a dinamiche e stili di combattimento decisamente distinti.

Tuttavia Watch Dogs Legion avrà appena 19 giorni per cercare di piazzare quante più copie possibili nelle case dei giocatori perché è inevitabile che l'arrivo sul mercato di quel mastodonte di Valhalla, rischierà di allontanare qualsiasi considerazione, battage pubblicitario e riflettore dal videogioco ambientato nella Londra distopica dell'immediato futuro.

Proprio questa considerazione ha portato me e Umberto a discutere, all'interno del video che trovate in questa notizia, in merito all'opportunità per Ubisoft di piazzare i suoi videogiochi dell'anno in uno spazio così ristretto con il rischio di farsi concorrenza in casa, tra l'altro proprio nel bel mezzo di un autunno che si prospetta ancora più sovraffollato del solito. Tra ottobre e novembre non ci saranno infatti soltanto i consueti calcistici e l'immancabile Call of Duty, ma anche l'attesissima uscita delle console di nuova generazione che sgonfieranno inevitabilmente il portafogli di tutti i videogiocatori più esigenti. E senza prendere in considerazione anche i titoli di lancio.