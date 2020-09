Android 11 disponibile da oggi su alcuni smartphone, ecco le nuove caratteristiche

Android 11 inizia ad essere disponibile da oggi, 8 settembre 2020, su alcuni smartphone, prima di proseguire il rollout più ampio sulla maggior parte dei dispositivi, ma intanto è possibile vedere qualcuna delle maggiori novità introdotte con il nuovo sistema operativo Google.

I telefoni che possono ricevere l'aggiornamento ad Android 11 sono i Google Pixel dal modello 2 al 4, oltre ad alcuni dispositivi di terze parti come alcuni OnePlus, Xiaomi ed OPPO. Per quanto riguarda le novità, troviamo ad esempio una nuova gestione delle notifiche che separa i messaggi di chat dal resto delle segnalazioni, consentendo anche risposte rapide e la possibilità di rimandare con scorciatoie a chat differenti. Le conversazioni possono inoltre essere visualizzate in "bolle" fluttuanti su schermo, in maniera simile a quanto accade da tempo con Facebook Messenger.

C'è un nuovo pannello di controllo dietro il tasto di blocco che consente di accedere in maniera più veloce ad alcune opzioni come Google Pay e vari controlli di sistema, accessibili anche tenendo premuto il tasto di accensione.

Tra le nuove opzioni c'è la possibilità di registrare lo schermo in video al livello di sistema, dunque senza accedere ad applicazioni esterne ma direttamente da sistema operativo con una funzione specifica. Anche i controlli multimediali sono stati ridisegnati rendendoli più comodi e piacevoli alla vista.

Android 11 supporto automaticamente Android Auto, il sistema di trasmissione wireless sui veicoli che hanno la caratteristica in questione, inoltre sono stati migliorati i controlli legati alla privacy.

Una caratteristica molto interessante è Live View con la condivisione della posizione: per trovarci più facilmente con amici e conoscenti è possibile condividere la propria posizione, la quale viene applicata come un elemento in realtà aumentata all'interno di Live View, consentendo dunque di avere una posizione precisa e un riferimento visivo in tempo reale della posizione condivisa.

Nelle novità ci sono anche le app suggerite: Android 11 analizza l'utilizzo dello smartphone da parte dell'utente ed eventualmente può consigliare il download e l'installazione di determinate app che possono risultare comode nel normale utilizzo che facciamo dello smartphone.

Tra le altre novità previste, ma ancora non evidenti, c'è la registrazione delle chiamate, la programmazione dell'attivazione della modalità scura in determinate fasce orarie, migliori controlli do movimento e rilevazione delle gesture, la funzionalità doppio tocco che si applica a diverse applicazioni e situazioni e gli avvisi silenziosi durante l'utilizzo della fotocamera.

Secondo quanto era emerso in precedenza, accedere agli hotspot Wi-Fi pubblici sarà facilissimo con Android 11, a quanto pare, inoltre sono previste all'interno 117 nuove emoji, tra le quali sembra che la tartaruga abbia riscosso particolare successo.