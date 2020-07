Android 11, accedere agli hotspot Wi-Fi pubblici sarà facilissimo

Android 11 potrebbe rivoluzionare il sistema di accesso agli hotspot Wi-Fi pubblici, rendendo l'intera procedura davvero facilissima, estremamente intuitiva. La conferma arriva direttamente da Google, che ha annunciato di recente una nuova API dedicata ai Captive Portal. Stiamo per spiegarvi nel dettaglio tutte le novità.

Chiunque tra voi lettori avrà provato, almeno una volta nella vita, ad accedere agli hotspot Wi-Fi pubblici. Avete presente la procedura? Prima si attiva il Wi-Fi su smartphone Android, poi si trova una rete libera, si tenta il collegamento, si viene reindirizzati da web browser ad una nuova pagina. Qui bisogna accettare termini e condizioni, registrarsi, e anche seguire iter ancora più complicati. Ma tutto questo con Android 11 diventerà probabilmente un lontano ricordo. E considerando che Android 11 sarà disponibile su moltissimi dispositivi, questo è solo un bene.

Fino ad oggi Android rilevava i Captive Portal in modo particolare: si collegava alla rete Wi-Fi e provava a connettersi ad un altro sito esterno; se riceveva un redirect, pensava che fosse un Captive Portal. Con Android 11 basterà implementare la nuova API di Google: a questo punto saranno proprio i Captive Portal a dichiarare la loro identità. Potremo aprirli direttamente dalle notifiche o dalla pagina delle impostazioni del Wi-Fi; Google ha inoltre confermato che sono in lavoro nuovi aggiornamenti mirati, con supporto alle statistiche di rete e al tempo residuo per l'utilizzo della connessione internet Wi-Fi.

Insomma, gli utenti con Android 11 accederanno alle reti Wi-Fi pubbliche in modo molto più intuitivo, nel prossimo futuro, a vantaggio di tutti. Siete contenti?